Мужчина получал оптовые партии психотропа в почтовых отделениях.

На Львовщине правоохранители изъяли у мужчины пакеты с амфетамином стоимостью 500 тыс. грн.

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Как сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, оперативники управления по борьбе с наркопреступностью задержали местного жителя, который выполнял роль менеджера интернет-магазина по продаже амфетамина.

Он получал оптовые партии психотропа в почтовых отделениях, которые в дальнейшем сбывал на территории области.

После получения очередного заказа полицейские задержали его возле отдела почты. Во время личного досмотра у злоумышленника изъяли три пакета с порошкообразным веществом, которое, согласно выводам экспертизы, является амфетамином.

Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам «черного» рынка составляет 500 тыс. грн.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

За организацию незаконного сбыта психотропных веществ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Токарева