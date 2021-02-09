На ликвидацию пожара спасателям понадобилось почти 5 часов.

В одном из сел Львовской области произошел мощный взрыв в частном доме, 50-летний хозяин погиб.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что дом 50-летнего Михаила загорелся среди бела дня. Произошло все под навесом между гаражом и домом. По словам соседей, они слышали мощный взрыв, а когда совпали – дом и гараж уже были в огне.

На ликвидацию пожара спасателям понадобилось почти 5 часов, тушению мешал сильный ветер.

Сначала было подозрение, что взорвался газовый котел, но специалисты эту версию почти сразу отвергли. Обследовали дом на наличие газовых приборов – они в невредимом состоянии. Погибший -местный предприниматель, торговал бытовой техникой. Вероятно, именно она его убила - предполагают в полиции. Причиной взрыва могла стать детонация фреона, поскольку в доме было обнаружено очень много бытовой техники, а именно холодильников. Еще одна версия следствия – взрыв газового баллона.

Местные говорят, что это уже не первая трагедия, которая произошла в этом доме. Три года назад Михаил потерял жену, она угорела в том же доме, а мужчину едва спасли врачи. У предыдущих владельцев, как вспоминают местные, тоже случались трагедии. Якобы потому, что дом в 1960 годах построили на месте кладбища.

Восстанавливать ли двор - будут решать взрослые дети погибшего.

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Автор: УНИАН