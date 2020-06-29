Через розетку: на Львовщине молния попала в женщину, которая находилась в доме (видео)

Пострадавшую удалось спасти.

Во Львовской области удалось спасти женщину, в которую попала молния в ее доме - без сознания ее сначала самостоятельно реанимировал муж, потом медики.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

37-летняя Галина Герелей свое выживание после попадания молнии называет чудом. Молния оставила след на спине, который напоминает паутину из маленьких шрамов. Вспоминает, как резкая боль пронзила все тело.

"Я спиной сидела к розетке, слышу - выстрел в меня, и свет погас. Очень начало болеть, ноги сказать. Муж вызвал скорую и он меня в чувство приводил", - рассказывает Галина.

Читайте такжеВо Львовской области молния убила 15-летнего школьника (видео)

Женщина сидела на полу на ковре, напротив были дети. Но молния их не задела. От розетки до Галины было около трех метров. Ничего металлического, говорит женщина, не имела на себе, и телефоном тоже не пользовалась. Все электрические приборы повыключала, но они сгорели.

"Повыключали телефоны, телевизор. Розетка и диван стоял, и я плечами к розетке, но только на полу. Оно меня так ударило, что аж розетку вырвало", - делится пострадавшая.

Сегодня Галина чувствует себя значительно лучше. Но будет оставаться под наблюдением врачей-кардиологов. Ведь разряд молнии в первую очередь поражает сердце.

Эксперты говорят, что основная причина несчастного случая - это отсутствие молниезащиты на здании. Разряд молнии попал прямо в домашнюю электросеть. Напряжение в таких случаях может достигать нескольких тысяч вольт. Поэтому и сгорела вся техника. И могли погибнуть люди. И напоминают, как уберечься от молнии даже дома, где, казалось бы, безопасно.

Читайте такжеНа Волыни молния попала в подводу: конь погиб, мужчина - в реанимации (видео)

"Закройте все окна, все двери, избегайте сквозняка в помещениях, он провоцирует и притягивает шаровую молнию. Выключать электросеть вообще в доме, обесточьте дом, квартиру в целом", - говорит спасатель Юрий Романюк.

И ни в коем случае не пользоваться мобильным телефоном, потому что он служит проводником. А пострадавшая уже решила - первое, что попросит сделать мужа - установить громоотвод. Это, наверное, будет дешевле, чем теперь восстанавливать всю потерянную технику и здоровья.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram