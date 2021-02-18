Одна из причин смерти - переохлаждение.

В Киеве на трамвайной остановке вблизи станции метро "Лукьяновская" сегодня утром обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Об этом пишет сайт Киев.media.

Одна из вероятных причин смерти - переохлаждение. На месте уже работают криминалисты и следственно-оперативная группа полиции.

По данным "Обозревателя", умершим оказался 43-летний гражданин Украины.

Другие инциденты в Киеве

Главные новости Украины и мира на утро 18 февраля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН