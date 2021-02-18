На месте работают правоохранители / фото: kyiv.media
В Киеве на трамвайной остановке вблизи станции метро "Лукьяновская" сегодня утром обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Об этом пишет сайт Киев.media.
Одна из вероятных причин смерти - переохлаждение. На месте уже работают криминалисты и следственно-оперативная группа полиции.
По данным "Обозревателя", умершим оказался 43-летний гражданин Украины.
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