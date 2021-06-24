На Киевском водохранилище нашли тело мужчины, который вместе с детьми утонул четыре дня назад.
Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, около 14:30 его тело обнаружили местные жители.
Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня.
На Киевском водохранилище утонули три человека: подробности трагедии
Читайте такжеНа Киевском море нашли тело ребенка, пропавшего с отцом20 июня спасатели получили сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули трое человек: отец 1985 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения.
Одну девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но по дороге в больницу ребенок умер.
Тело другой девочки было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения - вблизи села Козаровичи.
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