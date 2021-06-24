Отец вместе с двумя дочерьми исчез в акватории водохранилища 20 июня.

На Киевском водохранилище нашли тело мужчины, который вместе с детьми утонул четыре дня назад.

Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, около 14:30 его тело обнаружили местные жители.

Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня.

На Киевском водохранилище утонули три человека: подробности трагедии

Читайте такжеНа Киевском море нашли тело ребенка, пропавшего с отцом20 июня спасатели получили сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули трое человек: отец 1985 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения.

Одну девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но по дороге в больницу ребенок умер.

Тело другой девочки было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения - вблизи села Козаровичи.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи