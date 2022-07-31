Погибшего нашли в лесополосе вблизи села Новое Залесье.

На Бучанщине Киевской области обнаружили тело замученного российскими оккупантами гражданского.

Как сообщает Полиция Киевской области в социальной сети Facebook погибшего нашли в лесополосе вблизи села Новое Залесье.

В частности, мужчина был одет в темные зимние брюки, куртку, кофту и сапоги. На шее у него был православный крестик.

"Тело обнаружили рядом с прежними позициями россиян. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксирувального тросу. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", - отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Криминалисты и следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции провели эксгумацию и предварительный осмотр погибшего.

"Это место - одиозное, ведь убитого оккупантами гражданского здесь находят уже второй раз. Рядом в лесу несколько месяцев назад обнаружили тело убитого переселенца из Донецка", - отметил заместитель начальника отделения полиции в Бородянке Вадим Чернышук.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Небытов заявил, что в Киевской области уже выявили 1 тыс. 346 тел убитых гражданских лиц.

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