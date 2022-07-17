Большинство гражданских лиц были убиты из огнестрельного оружия.

В Киевской области, которая находилась под оккупацией, обнаружили уже 1346 тел мирных жителей, которые были убиты российскими военными.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в эфире национального телемарафона.

"На сегодня уже эта цифра - 1346 тел убитых гражданских людей", - сказал он, дадав, что большинство людей были убиты из огнестрельного оружия.

"Я могу сказать, что это не окончательная цифра, потому что каждый день мы работаем и, к сожалению, на позициях, где располагалась армия Российской Федерации, мы находим все новые тела погребенных людей, временно захороненных", - сказал Небытов.

Также он сообщил, что сейчас в Киевской области около 300 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Бучанском районе обнаружили еще одно массовое захоронение расстрелянных российскими захватчиками мирных жителей. 7 гражданских лиц россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову.

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