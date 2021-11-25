Несовершеннолетний катался на иномарке вместе с другом, узнали правоохранители.

На Киевщине в селе Княжичи Броварского района несовершеннолетний разбил автомобиль отца – въехал в дерево, а затем столкнулся с электроопорой.

Как сообщает в Facebook полиция Киевской области, несовершеннолетний 16-летний парень взял без спросу отцовское авто Chevrolet Nubira и с товарищем поехал кататься.

"Юноша мечтал получить водительское удостоверение и был убежден, что умеет управлять транспортным средством. Во время движения он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил ДТП", – отмечают в полиции.

В сообщении сказано, что ребята не пострадали.

В полиции также показали фото с места ДТП на Киевщине, на которых видно, что машина превратилась в груду металла.

Читайте такжеПод Киевом пьяная женщина на иномарке влетела в маршрутку, а потом – в фуру (видео)На несовершеннолетнего правоохранители составили материал по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесская на красный сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк