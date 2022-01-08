Сейчас суд взял мужчину под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В Киевской области мужчина из ревности сжег авто двух знакомых своей жены.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, первый поджог произошел 30 декабря, тогда в поселке Ракитное вблизи многоэтажки огнем был уничтожен автомобиль Mercedes.

Позже, 4 января, в полицию поступило еще одно сообщение о возгорании автомобиля Daimler-Benz 209 в том же поселке во дворе одного из частных домов.

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Полицейские выяснили, что к поджогу автомобиля причастен тот же мужчина.

"Как оказалось, ревнивец совершал поджоги автомобилей мужчин, с которыми дружила его жена", - рассказали в полиции.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что с женой они не проживают в течение длительного времени, а подобные действия он совершал, чтобы привлечь ее внимание к себе. В первом случае он бросил тряпку в автомобиль, облив ее горючим, а во втором - выбрал растворитель.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

На этот раз в суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 190 тысяч гривень.

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