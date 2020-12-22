На Киевщине задержали мужчину, который стрелял в своих односельчан.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, на спецлинию полиции «102» поступило сообщение о том, что в селе Логвин Володарского района неизвестный ворвался в дом и пытался убить супругов.
Правоохранители установили, что злоумышленник в камуфлированной форме и маске зашел в дом через незапертую дверь и совершил несколько выстрелов во владельцев дома. В этот момент в постели был ребенок, он не пострадал. После этого стрелявший исчез в неизвестном направлении.
Супруги госпитализированы в медицинское учреждение, состояние женщины - тяжелое.
В полиции выяснили, что стрелял 43-летний местный житель. По месту его жительства полицейские провели обыск и изъяли вещественные доказательства, в том числе камуфлированную одежду. Также изъято зарегистрированное оружие, которое направлено для проведения соответствующих экспертиз.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
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