Поиски женщины, которая может быть беременной, продолжатся завтра.

В селе Парипсы Попельнянской территориальной громады Житомирской области в водоеме обнаружили тело мужчины, который несколько дней назад вместе с женой пошел на рыбалку.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

"Сегодня спасатели совместно с водолазами обнаружили тело мужчины в с. Парипсы Житомирского района, который, по предварительной информации, утонул во время вылова рыбы в местном водоеме. Поиски его жены продолжатся завтра", - рассказали в пресс-службе

Известно, что информация об исчезновении супругов поступила в полицию 6 декабря.

"О происшествии в полицию вечером 6 декабря сообщили родственники пропавших супругов. О семье известно, что она состоит на учете социальных служб и на воспитании взрослых есть двое малолетних детей в возрасте 7 и 4 лет. Именно старший мальчик рассказал, что мама с папой якобы пошли рыбачить еще несколько дней назад (вероятно, 4 декабря) и домой не вернулись. В результате поисков на водоеме была обнаружена пустой притопленная лодка, которой мог пользоваться пропавший", - сообщили в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

К поискам супругов привлекли снегоболотоход со Львовской области и водолазов.

Читайте такжеВ Житомире из водоема выловили трупы студентов (фото)В комментарии корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко отметила, что пока нет подтвержденной информации о том, действительно ли женщина была беременной.

"По словам родственников и соседей, женщина якобы была беременной, однако нам пока не известно, состояла ли она на учете в женской консультации", - сказала Ващенко.

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Автор: Марина Чорноштан