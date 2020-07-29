Погибла на месте: на Харьковщине "скорая" насмерть сбила женщину (фото)

Пешеход перебегала дорогу в неустановленном месте.

На Харьковщине в селе Циркуны автомобиль скорой медицинской помощи Renault совершил наезд на 43-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Как сообщается, скорая под управлением 60-летнего водителя двигалась с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» в направлении села Липцы. Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал автомобиль скорой, чтобы осуществить поворот налево.

"В результате ДТП травмы получила женщина-пешеход. Она погибла на месте дтп", - говорится в сообщении.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Напомним, вчера на Львовщине автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадало семь человек.

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