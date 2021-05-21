Мужчина с травмой ноги требовал от медиков первоочередного внимания к себе. В результате происшествия врач и медсестра получили телесные повреждения.

На Харьковщине пьяный мотоциклист, попавший в ДТП, совершил в Чугуевской центральной больнице нападение на медиков.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии в приемном отделении больницы поступило в полицию 21 мая около 00:05.

Прибыв по вызову, полицейские установили, что в медицинское учреждение обратился мужчина с травмой ноги, которую получил в результате дорожно-транспортного происшествия. С места аварии травмированного мотоциклиста забрал брат и отвез в Чугуевскую центральную больницу.

Читайте такжеВ Киеве обстреляли воинскую часть Нацгвардии - соцсети (видео)«В это время врачи оказывали помощь другому пациенту с серьезной травмой. Дежурный врач и медицинская сестра предложили мужчинам немного подождать. Но они стали требовать первоочередного внимания к себе. Вероятно, из-за состояния алкогольного опьянения, вели себя крайне агрессивно. Пострадавший нанес телесные повреждения врачу, ударил медицинскую сестру и устроил в помещениях беспорядок. После чего нападавший в сопровождении двух мужчин покинули медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции разыскали 26-летнего мужчину и обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера или в ближайшем медицинском учреждении. Гражданин отказался.

Полицейские составили на водителя мотоцикла протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), по ч. 4 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и постановление ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

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Автор: Светлана Макринская