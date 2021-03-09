В Харьковской области в результате опрокидывания микроавтобуса один человек погиб, еще восемь госпитализированы.
Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о ДТП поступила к спасателям 9 марта в 5:40.
Отмечается, что в Изюмском районе на 633 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, возле села Каменка, микроавтобус «Рено Трафик» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
По данным ГСЧС, всего в микроавтобусе находились 9 человек (8 пассажиров и водитель).
«В результате ДТП погиб 1 человек (пассажир), пострадали 8 человек (в том числе - водитель), которые с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмскую районную больницу», - говорится в сообщении.
Силами ГСЧС было извлечено тело погибшего, а также был извлечен пострадавший.
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