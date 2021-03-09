Микроавтобус «Рено Трафик», в котором находились 9 человек, допустил съезд в кювет и перевернулся.

В Харьковской области в результате опрокидывания микроавтобуса один человек погиб, еще восемь госпитализированы.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о ДТП поступила к спасателям 9 марта в 5:40.

Отмечается, что в Изюмском районе на 633 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, возле села Каменка, микроавтобус «Рено Трафик» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

По данным ГСЧС, всего в микроавтобусе находились 9 человек (8 пассажиров и водитель).

«В результате ДТП погиб 1 человек (пассажир), пострадали 8 человек (в том числе - водитель), которые с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмскую районную больницу», - говорится в сообщении.

Силами ГСЧС было извлечено тело погибшего, а также был извлечен пострадавший.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская