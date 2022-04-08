Настоятель храма предоставлял указания прихожанам по оказанию помощи вооруженным силам РФ.

В Днепропетровской области арестован священник Украинской православной церкви Московского патриархата, который перед паствой оправдывал войну России против Украины.

Об этом сообщает офис генерального прокурора в Telegram.

Так, под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении настоятелю храма одной из епархий Украинской православной церкви московского патриархата на Днепропетровщине по факту пособничества в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти (ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Украины).

"По данным следствия, начиная с 24 февраля 2022 года, после вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, священнослужитель во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и действия оккупационной власти РФ, оправдывал военное вторжение агрессора в наше государство", - говорится в сообщении.

Также настоятель храма давал указания прихожанам по оказанию помощи вооруженным силам РФ.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято компьютерную технику и документацию о поддержке агрессора.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали священника российского патриархата за сотрудничество с российскими оккупантами.

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