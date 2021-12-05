15-летнего ребенка ищет полиция.

На Днепропетровщине исчезла девочка, которая уже неоднократно убегала из дома. 15-летний ребенок снова ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Об этом на странице в Facebook сообщила полиция Днепропетровской области.

Девочка исчезла в Новомосковске. 15-летняя Надежда ушла из дома 4 декабря, примерно в 17:00. Она так и не вернулась, теперь ее ищет полиция.

"Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, прическа короткая (стрижка под мальчика), глаза голубые", - сообщили в полиции о том, как выглядит пропавшая девочка.

Правоохранителям не сообщили, в какую одежду она была одета. Также в полиции добавили, что девочка уже неоднократно убегала из дома. Ее находили и возвращали копы. Сейчас же найти ребенка пока не удалось, поэтому всех, кто видел Надежду и может знать, где она находится, просят обратиться в полицию.

В комментариях пользователи написали, что условия жизни этой девочки стоит проверить. Ведь если она уже неоднократно убегала из дома, то там явно что-то творится.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Карпатах исчезли три человека, спасатели развернули круглосуточные поиски.

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Автор: Полина Кузенко