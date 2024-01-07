Крупногабаритный плавучий объект уже осмотрели саперы.

На реке Десна украинские пограничники заметили очень большой плавучий объект, который двигался из РФ.

За подозрительным объектом в Черниговской области наблюдали охранники границы, пока он не остановился у берега на нашей территории, сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем канале в Telegram.

"Двигался Десной из России: пограничники обнаружили крупногабаритный плавучий объект... Оказалось, что это понтонный мост, который до недавнего времени служил россиянам переправой", - отметили в ведомстве.

По данным ГПСУ, позже саперы выяснили, что"выявленная металлоконструкция угрозы не несет".

Интересные новости сегодня - что стоит знать о ситуации в Черниговской области

Войска РФ в начале полномасштабного вторжения ворвались на часть территории Черниговской области из Беларуси, однако позже украинские воины прогнали противников.

Украина активно укрепляет границу с беларуским государством. Глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус в начале января говорил, что российские власти быстро способны собрать достаточно оккупантов на границе, чтобы повторить наступление на регион. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, у России нет достаточного количества сил, чтобы повторить попытку наступления на Чернигов и Киев.

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