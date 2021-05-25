По факту инцидента начали уголовное производство.

На Буковине госпитализировали 18-летнюю жительницу села Верхние Петровцы, у которой после конфликта с соседкой произошел выкидыш.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, полицейские задокументировали нанесение телесных повреждений по неосторожности.

В полицию обратился сотрудник Сторожинецкой районной больницы. Он сообщил, что в учреждение попала девушка с предварительным диагнозом «маточное кровотечение».

Читайте такжеКак раз шел в школу: в Виннице пьяная женщина-водитель сбила школьника, его состояние - тяжелое (фото)Правоохранители выяснили, что накануне между 18-летней и 29-летней соседками возник словесный конфликт на почве неприязненных отношений.

«В результате спора старшая женщина толкнула младшую, после чего она ударилась о деревянный стул. Через день у женщины началось кровотечение. Медики ее госпитализировали в гинекологическое отделение больницы, где диагностировали «внеклинический выкидыш на 10-11 неделе беременности», – говорится в сообщении.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители назначили ряд экспертиз, в частности – для установления окончательных причин возникновения кровотечения, которое привело к выкидышу. Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Катерина Шварц