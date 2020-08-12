На популярном украинском курорте мужчина сломал шею на аттракционе

Руки и ноги у мужчины после этого не двигаются.

В курортном Железном Порту в Херсонской области турист сломал шею, катаясь на аттракционе "Бэтмен".

О трагедии рассказала его жена Олеся Каменева в Facebook.

Читайте такжеВ Одессе на аттракционе произошло страшное ЧП с ребенком

"Во время езды "Бэтмен" сильно трясет, безумно мчится моторка. Нормальной опоры там нет, все мокрое. Неожиданно руки мужчины соскользнули, и его бросило на торпедной скорости на брезентовую перегородку "Бэтмена" (дно лодки). Трое водителей даже не оглядывались и не интересовались, что происходит с пассажирами! В течение нескольких минут, пока они наконец увидели, его било всеми частями тела о воду на тонком брезенте и на большой скорости", - поделилась случившимся женщина.

По ее словам, все закончилось трагически: у мужчины перелом позвоночника (сломана шея). Руки и ноги у него не двигаются. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"На четвертый день у мужа началась двусторонняя пневмония, поскольку он получил еще и ушибы легких. Температура держалась до 40 градусов несколько дней", - рассказала Олеся.

Женщина говорит, что и другие отдыхающие также жаловались на опасный аттракцион и травмы на нем. Сейчас, по ее словам, эти развлечения оттуда убрали.

Другие похожие новости из рубрики инциденты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram