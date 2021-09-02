Солерос растет на засоленных почвах, где не растет больше ничего.

В Херсонской области, на Арабатской стрелке, готовят блюда из солероса или "морской спаржи". Дикое растение можно найти на соленых почвах вблизи морей и лиманов, и на Сиваше.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Морская спаржа" растет там, где не растет больше ничего, а именно на засоленных почвах. Во время экскурсии рестораторы Анна и Ольга узнали, что солерос можно есть и решили его приготовить.

"В первую очередь, мы испытывали на себе, на наших родственниках, на детях и на друзьях. Чтобы удостовериться в безопасности употребления его в пищу, мы отправили образцы в Харьковский институт пищевых технологий", - рассказала Анна.

Читайте такжеВо Львовской области 20 известных художников собрались ради спасения древнего костела (видео)По словам ученых, его можно и нужно есть.

"Он содержит более 14 микро- и макроэлементов, которые нужны для здорового питания. Как дикорастущее растение, он не подвержен селекции", - объяснила девушка.

Как выяснилось, "морскую спаржу" готовили местные жители и раньше, но рецептов почти не сохранилось.

"Местные жители рассказывали, что раньше мариновали солерос. Его использовали при консервации огурцов, томатов", - добавила Ольга.

Солерос, как и спаржа, готовится быстро. В едва обжаренный солерос добавляют орехи и посыпают пармезаном. Кроме того, молотый сухой солерос используют вместо соли, чтобы приправить уже готовые блюда. В одной чайной ложке такой "соли" содержится суточная доза необходимых микроэлементов для организмов. Также с ним готовят чипсы из лаваша и даже чизкейки.

Как ранее сообщал УНИАН, в одном из японских кафе Киева подают сэндвич стоимостью в 2200 гривен. Его цена обусловлена тем, что в его состав входит специальная говядина.

Автор: Анастасия Горбачева