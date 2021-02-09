В ГСЧС призвали граждан прежде всего вызвать в таких случаях спасателей, а уже потом снимать пожар на камеру.

В центре Днепра пылал торговый центр "Мост-Сити".

Об этом говорится в сообщении ГСЧС области в Facebook.

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Спасатели уточняют, что загорелась вывеска ресторана на фасаде заведения. На место происшествия выехали пожарные двух городских частей. В течение получаса пламя удалось обуздать.

В ГСЧС призвали граждан прежде всего вызывать в таких случаях спасателей, а уже потом снимать пожар на камеру.

На распространенных в сети кадрах заметно, что в результате происшествия на свежий воздух вывели десятки посетителей ТЦ.

Пострадавших нет.

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Автор: УНИАН