В центре Днепра пылал торговый центр "Мост-Сити".
Об этом говорится в сообщении ГСЧС области в Facebook.
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Спасатели уточняют, что загорелась вывеска ресторана на фасаде заведения. На место происшествия выехали пожарные двух городских частей. В течение получаса пламя удалось обуздать.
В ГСЧС призвали граждан прежде всего вызывать в таких случаях спасателей, а уже потом снимать пожар на камеру.
На распространенных в сети кадрах заметно, что в результате происшествия на свежий воздух вывели десятки посетителей ТЦ.
Пострадавших нет.
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