Ранее стало известно, что с полигона в Одесской области сбежали трое мобилизованных из числа бывших заключенных.

Трех военнослужащих, которые покинули территорию учебного центра в Одесской области, нашли и вернули в воинскую часть. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг" подполковника Алексея Мищенко сообщает Радио Свобода.

По его словам, мобилизованные покинули территорию центра из-за того, что хотели "использовать это время по своему усмотрению". Информация о том, что они были вооружены, не соответствует действительности.

"Уже 25 августа их задержали и доставили обратно. Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они и дальше остаются военнослужащими одной из механизированных бригад", – говорится в заявлении Мищенко.

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Где именно были задержаны мобилизованные, не уточняется. Саму воинскую часть ожидает служебная проверка, виновных лиц обещают привлечь к дисциплинарной ответственности.

Побег мобилизованных экс-заключенных – как это было

Ранее сообщалось, что 24 августа трое мобилизованных, которые недавно подписали контракты на службу в Силах обороны в местах лишения свободы, сбежали с полигона. На полигоне проходили занятия, где отрабатывалось тактическое перемещение и стрельба в условиях, которые были приближены к боевым. Именно во время такого урока экс-заключенным удалось сбежать.

Отметим, что военные и до этого понимали, что часть заключенных, которые согласились на мобилизацию, попытаются сбежать. Впрочем, количество таких лиц оценивают, как относительно небольшое.

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