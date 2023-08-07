В епархии уже заявили, что подали апелляцию на решение судьи.

Городской суд Винницы признал митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), относящегося к УПЦ МП, виновным в публичном оправдании российской агрессии и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает СБУ, по материалам которой был вынесен приговор, клирик распространял среди верующих пропагандистские листовки с призывами к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Также СБУ утверждает, что Ионафан на одном из сайтов РПЦ "размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений".

Офис Генпрокурора добавляет, что митрополит нарушал законы Украины еще до полномасштабного вторжения.

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"В январе 2022 года митрополит, руководствуясь пророссийскими идеологическими мотивами, разместил на вебсайте епархии авторскую статью о господствующей роли "Московского патриархата" в православном христианстве и отрицании самостоятельности ПЦУ. Материал распространялся в Интернете, в том числе после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины", – отмечает ОГП.

Суд признал митрополита виновным по всем пунктам обвинения:

ч. 2 ст. 109 УК - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

ч. 1 ст. 110 УК - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 2 ст. 161 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

ч. 3 ст. 436-2 УК – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

В епархии заявили, что митрополит уже подал апелляцию на приговор.

Как ранее писал УНИАН, сегодня из СИЗО вышел на свободу бывший наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел. Следствие вменяет ему нарушение равенства прав граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также оправдание российской агрессии.

Как заявил адвокат митрополита, чтобы выйти из СИЗО, пришлось внести 33 миллиона гривен залога. Эту сумму удалось собрать в частности из пожертвований прихожан.

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