Согласно Уголовному кодексу Чехии, отрицание, сомнение, одобрение и оправдание геноцида наказываются лишением свободы от 6 месяцев до трех лет.

В Чехии прокуратура выдвинула обвинения учительнице начальных классов из Праги, которая совершила преступление, когда во время уроков оправдывала перед учениками военную агрессию России против Украины.

Об этом пишет издание ČTK со ссылкой на представителя городской прокуратуры в Праге Алеша Чимбала. Согласно Уголовному кодексу Чехии, отрицание, сомнение, одобрение и оправдание геноцида наказываются лишением свободы от 6 месяцев до трех лет.

"Во время урока чешского языка она доносила ученикам восьмого класса свое толкование текущей ситуации в Украине, а точнее, в рамках своего толкования, предназначенного для учеников, она ставила под сомнение и отрицала или пыталась оправдать военные преступления, совершенные Российской Федерацией", - отметил Чимбала.

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По его словам, на основании представленных доказательств по сути дела следователи пришли к выводу, что учитель не делала только общих выражений поддержки, а активно оправдывала военную агрессию как оправданный способ разрешения ситуации.

Ранее сообщалось, что учительница начальной школы на уроке заявила, что в Киеве ничего не происходит. Когда восьмиклассники отрицали, что видели горящий город в новостях чешского телевидения, она сказала им, что общественное телевидение было предвзятым. Затем она объяснила в СМИ, что во время обсуждения с детьми она поняла, что у них есть только фрагментарная информация, и якобы хотела, чтобы они узнали больше. Ученики сделали запись урока, за что учитель требовала наказать автора. После инцидента она была отчислена из школы.

Россияне в Европе поддерживают российскую агрессию

Как сообщал УНИАН, в немецком городе Кельн суд рассмотрит дело в отношении гражданки России Елены Колбасниковой. Скандально известную россиянку обвиняют в пропаганде войны из-за публичного одобрения российской агрессии против Украины.

Тем временем в Эстонии суд вынес приговор россиянке Ольге Федоровой, которая перевела 40 евро в поддержку российской армии и ее военного вторжения в Украину.

А ранее в Швеции россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

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