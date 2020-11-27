На месте работают взрывотехники и кинологи.

В Киеве полиция проверяет ряд торговых центров из-за сообщения о заминировании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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В частности, речь идет о ТЦ "Глобус" и ТЦ "Квадрат". Также проверка проводится и в ряде других торговых центров.

На месте работают, в частности, взрывотехники и кинологи.

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Автор: Таня Поляковская