В Киеве "заминировали" ряд торговых центров / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
В Киеве полиция проверяет ряд торговых центров из-за сообщения о заминировании.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
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В частности, речь идет о ТЦ "Глобус" и ТЦ "Квадрат". Также проверка проводится и в ряде других торговых центров.
На месте работают, в частности, взрывотехники и кинологи.
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