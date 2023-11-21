Его обвиняют в незаконном завладении средствами "Укрзализныци" и подозревают в махинациях с газом.

По решению суда в доход государства зачислено 56 миллионов гривен залога, который был внесен за народного депутата Украины Ярослава Дубневича, обвиняемого в незаконном завладении средствами ПАО "Укрзализныци".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. В сообщении фамилия не называется, но по контексту понятно, что речь идет именно об этом нардепе.

"21 ноября 2023 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об обращении в доход государства залога в размере 56 млн грн, которая была внесена за народного депутата, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци". Суд постановил перечислить указанные средства на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины", - сообщает САП.

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В ведомстве отметили, что 2 ноября коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении в международный розыск именно этого нардепа.

Дело нардепа Дубневича

Как сообщал УНИАН, 2 ноября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила в международный розыск народного депутата, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн "Укрзализныци". Нардеп не появлялся на судебные заседания, и есть подтвержденная информация о его пребывании за границей. Он также должен уплатить более 5 368 грн штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.

Кроме того, по информации САП, Дубневич является подозреваемым и в другом уголовном производстве - по организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Учитывая, что местонахождение нардепа не было установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135 УПК Украины - заочно.

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