Нардепа Дубневича обвиняют в незаконном завладении 93 млн грн средств "Укрзализныци" и подозревают в махинациях с газом.

Сегодня, 2 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила в международный розыск народного депутата, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн "Укрзализныци".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. При этом не указывается фамилия нардепа. Но ранее сообщалось, что именно народного депутата Украины Ярослава Дубневича обвиняют по этому делу.

Отмечается, что нардеп не появлялся на судебные заседания, и есть подтвержденная информация о его пребывании за границей.

Видео дня

В САП напомнили, что 26 октября коллегия судей ВАКС после неявки в суд указанного нардепа постановила осуществить к нему привод. Кроме того, ВАКС обязал нардепа уплатить более 5 368 грн штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.

Также в САП напомнили, что нардеп является подозреваемым и в другом уголовном производстве - по организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли. "Учитывая то, что местонахождение нардепа не было установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135 УПК Украины", - отмечают в САП. При этом отметили, что поскольку народный депутат скрывается от органа следствия, то он был объявлен в розыск в Украине.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, народный депутат Украины Ярослав Дубневич сбежал за границу, поэтому его объявили в международный розыск.

При этом отмечают, что сам Дубневич заявлял, что находится на лечении в Украине. "А на самом деле, как стало известно от Европола, 8 октября Дубневич пересек границу Румынии с Венгрией, дальнейшее его местонахождение неизвестно. Как он пересек украинскую границу - неясно, поскольку данных об этом в системе нет", - сообщает ЦПК.

Дело Дубневича - сегодня это стоит знать

Как известно, народный депутат Украины Ярослав Дубневич входит в состав депутатской группы "За майбутнє". В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 120 округу (Львовская область). Согласно аналитике движения "Чесно", Ярослав Дубневич вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва - пропустил 75% голосований в промежутке с начала 2022 года и до мая 2023 года.

22 апреля 2020 года антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу Дубневича и тендеров "Укрзализныци" и передала материалы уголовного производства на ознакомление фигурантам.

Дубневич был арестован с правом внесения залога в 90 миллионов гривень, который был внесен. 8 ноября 2019 года народный депутат вышел из СИЗО.

31 октября 2019 года Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Ярослава Дубневича по уголовному делу о присвоении денег "Укрзализныци".

Вас также могут заинтересовать новости: