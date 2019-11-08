Дубневич вышел из СИЗО – адвокат

Кто заплатил залог за народного депутата, защитник не сообщил.

Народный депутат Украины Ярослав Дубневич, которому инкриминируют завладение средствами «Укрзализныци» путем злоупотребления служебным положением, вышел из следственного изолятора Киева.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил его адвокат Станислав Пелюк.

Читайте такжеСуд уменьшил залог для Дубневича на 10 миллионов и взял его под стражу до Нового годаПо словам адвоката, Дубневич уже на свободе, однако не сказал, кто именно внес залог за народного депутата.

Как известно, Дубневич пробыл в СИЗО менее суток: поздно вечером 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила взять его под стражу до внесения залога в размере 90 миллионов гривень. Сегодня в первой половине дня залог был внесен.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в размере 100 миллионов гривень, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда заграницу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.

Прокурор просил суд применить к Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 93 миллиона гривень.

4 ноября его адвокат Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Дубневичу меры пресечения и просил не избирать никакой меры пресечения депутату.

7 ноября коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным Генпрокуратуры, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич с сообщниками завладел средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» в размере 93 миллиона 277 тысяч гривень.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.