На месте работают бригады коммунальных служб города.

В Харькове на Павловом поле сегодня утром прорвало трубу горводоканала.

Как пишет Телеграм-канал "Труха", в результате поврежден как минимум один частный дом и забор.

"До этого три дня там коммунальщики ремонт делали, разрыли в нескольких местах, воду откачивали. Видимо, доремонтировались", - говорится в сообщении.

По информации другого Телеграм-канала, на место приехали представители власти и коммунальщики. Впоследствии стало известно, что был задет открытый газопровод.

"Аварию локализуют в течение суток. Водовозками подвезут воду, тем , кому отключили. Есть дублирующие системы", - пишет "Веха".

"На этом участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Аварийные бригады среагировали оперативно, сразу после получения заявки выехали на место и обследовали протекания. Провели отключение сети холодного водоснабжения, пока диагностируем характер повреждения и определяем объем работ", - сообщили в "Харьковводоканале".

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Автор: Юрий Годован