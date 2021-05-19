Во Львове 10-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Теперь за ее жизнь борются медики.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что ребенок выпал из окна собственной квартиры. Ее сразу госпитализировали, врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Девочка находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в сознании.
В полиции выяснили, что семья, в которой воспитывается ребенок, благополучная.
Читайте такжеВо Львове мужчина выпал из окна и разбился (фото)По имеющейся информации, девочка выскочила из окна из-за того, что мама не пустила ее гулять.
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