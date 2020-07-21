Сидел в тюрьме и написал книгу: в МВД рассказали подробности о луцком террористе

Замминистра внутренних дел привел цитату из книги, автором которой может быть преступник.

Преступник, захвативший заложников в Луцке, в 09:25 позвонил в полицию и представился как Максим Плохой.

Подробности о происходящем и о преступнике на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Читайте такжеЗахват заложников в Луцке: террорист опубликовал свои требования (фото)По его информации в автобусе находится около 20 человек. Преступник заявил о том, что он вооружен, а автобус заминирован.

"В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга «Философия Преступника» описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Вот типичный отрывок из этой книги: «Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот – я еще больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я – это всегда Я, ибо – Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу – не быть Преступником… Преступник – это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога – в зеркале...", – написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем.

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