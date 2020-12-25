М-03 - на трассе в направлении Харькова перевернулся грузовик и заблокировал движение / facebook.com/kyivregionpatrolpolice
На трассе М-03 Киев-Харьков перевернулся грузовик с топливом. Водителей предупредили о пробках.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульных Киевской области.
Автопроисшествие произошло на 55 км в направлении Харькова, уточняют правоохранители.
"Полицейские занимаются регулированием движения. Так, на указанном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе", - сообщают патрульные.
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