Мать заключенного Лукьяновского СИЗО заявила о пытках в изоляторе

В Минюсте обнародованные обвинения опровергли.

Мать одного из заключенных столичного Лукьяновского следственного изолятора заявила, что в этом учреждении систематически "бьют и требуют деньги" с заключенных.

Об этом она сообщила в комментарии ТСН.ua.

По словам Любови Федоренко, ее сын уже несколько месяцев отбывает наказание за совершенное преступление.

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"Каждую ночь его бьют и требуют деньги. Сразу требовали $1500. Мы собрали эти средства и заплатили, думали, отстанут. Да где там, они снова бьют и требуют деньги. У сына перебита челюсть, забитая грудина", - обратилась женщина к журналистам.

В Департаменте исполнения наказаний Министерства юстиции рассказали, что провели проверку после заявленных жалоб. Она показала, что травму челюсти заключенный действительно получил, однако это произошло по его собственной неосторожности.

"В ходе проверки установлено, что телесные повреждения в виде травмы челюсти осужденный Федоренко В. получил по собственной неосторожности в прогулочном дворике во время выполнения физических упражнений на брусьях. В ходе опроса Федоренко объяснил, что после травмы он вернулся в свое камерное помещение, за медицинской помощью не обращался, поскольку считал, что ушиб незначительный", - говорится в ответе ведомства на запрос.

Случаи вымогательства денег в СИЗО в департаменте опровергают: якобы это не подтвердили другие осужденные. "Денежные средства, которые он одолжил у своих родителей еще до ареста, необходимы были, чтобы закрыть задолженность знакомому", - отметили в ведомстве.

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В ведомстве также уточнили, что с марта по июль текущего года получили 99 обращений о нарушениях прав заключенных, 12 из них касались Лукьяновского изолятора. Также отмечается, что из-за коронавируса посещение заключенных представителями, в том числе СМИ, запрещено.

Как сообщал УНИАН, в Лукьяновском СИЗО в мае появились камеры с улучшенными условиями - новым ремонтом и бытовой техникой.

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