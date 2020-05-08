Платные камеры в Лукьяновском СИЗО: что ожидает украинских арестантов и сколько это стоит (видео)

Подобную услугу хотят ввести и в других городах.

В Лукьяновском СИЗО с сегодняшнего дня появились камеры с улучшенными условиями - новым ремонтом и необходимой бытовой техникой.

Об этом идет в сюжете ТСН.

В одном из старейших корпусов изолятора - потрескавшиеся стены, грязь, грибок и плесень. От ужасных условий, в которых здесь находятся заключенные, просто отбирает речь.

Один из арестованных - Андрей - здесь уже полгода. Украл металлолома на 1200 гривен, получил срок в три года тюрьмы. В камере их шестеро, там здесь тесно и душно.

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В Министерстве юстиции признают - такие условия ненормальные. Поэтому для тех, кто хочет комфорта, создали услугу платных камер. Пока что их в СИЗО только четыре. Новый ремонт и одноярусные кровати, чего не встретишь в обычных камерах. Есть телевизор, холодильник, чайник и микроволновка. И даже душ, но в двух камерах из четырех. Стоит такое удовольствие - за место - 2 тысячи за день, 8 тысяч - за неделю и 12 - за месяц. Цена не зависит от наличия душа или количества соседей.

"Только сейчас начинаем. Соответственно, заключенные смогут написать, подать заявление, если есть желание, занять эти камеры", – объясняет министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Пока такую услугу ввели только в Лукьяновском СИЗО. Впоследствии появится и в других городах. Там, вероятно, цена будет отличаться. А вот количество платных камер будет зависеть от спроса.

"Мы не являемся компанией, которая хочет получить как можно больше денег, мы эти средства хотим направить на содержание и повышения, улучшения условий содержания в камерах", – говорит Малюська.