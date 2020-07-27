В Каховке пьяный мужчина из-за ссоры с женой "заминировал" гериатрический дом

Полиция за 15 минут установила личность псевдоминера.

В Каховке Херсонской области пьяный мужчина из-за ссоры с женой сообщил о заминировании гериатрического пансионата.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

В Каховский отдел полиции поступило сообщение из ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области о том, что на линию "101" позвонил неизвестный мужчина и рассказал о заминировании гериатрического пансионата.

После получения этой информации к указанному заведения выехали следственно-оперативная группа, работники взрывотехнической службы, спасатели и "скорая". Полицейские ограничили доступ к потенциально опасной территории вокруг.

Работники взрывотехнической службы, применяя специальные технические средства, провели тщательный осмотр помещений пансионата и окружающей территории.

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По результатам проверки никаких взрывных устройств или подозрительных предметов, которые могли бы представлять угрозу для людей, обнаружено не было. Сообщение оказалось ложным.

В то же время, работники полиции провели ряд специальных мероприятий и за 15 минут установили личность и нашли псевдоминера. Им оказался 40-летний местный житель, который находился на улице в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина подтвердил, что сделал сообщение со своего телефона. "Причиной такого поступка он назвал ссору с женой, после чего ему стало грустно", - рассказали правоохранители и отметили, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 183 "Заведомо ложный вызов специальных служб" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в субботу, 25 июля, сообщили о заминировании жилого дома.

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