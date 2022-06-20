Его подозревают в призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении из-за призывов признать границы "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает Офис генпрокурора, бывшему городскому голове Киева сообщено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на своей странице в Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций - незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

"Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - сообщили в ОГПУ.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Леониде Черновецком.

Напомним, ранее Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины, неожиданно публично оправдал Путина за войну, которую он развязал в нашей стране. Он фактически поддержал безумные действия армии РФ на территории Украины.

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