Мужчина вложил тысячи долларов в ремонт, а после этого нашлась еще одна претендентка на квартиру.

В Херсоне мужчина из Великобритании купил квартиру и вложил в нее много денег. Он хотел сдавать жилье в аренду, однако попал в квартирную аферу и не может пользоваться недвижимостью.

Об этом говорится в новом сюжете проекта "Деньги" на телеканале 2+2.

Более 10 лет назад мужчина приехал из Лондона в Киев и познакомился с девушкой из Херсона. Они влюбились и начали отношения. Впоследствии мужчина и его избранница купили в Херсоне квартиру и сделали в ней современный европейский ремонт. Жилье они планировали сдавать.

Вообще-то супруги живут в Лондоне. Мужчина успешно покупает, ремонтирует и сдает недвижимость в Британии и нескольких странах Европы. Однако "однушка" в Херсоне так и не принесла супругам прибыли.

Мужчина жалуется, что он и его жена потратили на ремонт квартиры тысячи долларов, однако так и не смогли хотя бы что-то заработать.

Дело в том, что квартиру они купили у мужчины, который унаследовал ее от пенсионерки. Пожилая женщина умерла, а этот мужчина заявил о своих правах на собственность, потому что якобы жил с ней пять лет. Однако очень скоро после покупки квартиры соседка снизу начала говорить, что жилье принадлежит ей. Скандальная женщина была сотрудницей мэрии Херсона, там она имела связи. Женщина хотела забрать себе квартиру, ведь она якобы ухаживала за пенсионеркой, которая раньше там жила.

На квартиру наложили арест. Муж и жена уже долго не могут добиться правды.

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