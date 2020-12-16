Родственники винят в смерти ребенка медиков.

В Тернопольской области из-за кукурузного зернышка умерла годовалая девочка. Оно перекрыло ей дыхательные пути, и малышка задохнулась.

Читайте такжеСемь дырок в кишечнике: во Львове популярная игрушка едва не убила двухлетнюю девочку (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Родственники уверены, что потеряли дочь из-за медиков, которые не оказали должной помощи. Врачи же утверждают, что мама с тетей сами не захотели лечить ребенка у них и ушли.

По словам тети ребенка, в травмпункте больницы ее племянницу осматривали травматолог с гинекологом, а потом они еще полчаса ждали педиатра, пока ребенок задыхался. Прибыв на место, врач осмотрел девочку и ничего в ее горле не обнаружил.

По словам педиатра, семье предлагали вызвать «скорую помощь», но те отказались, а потом и вовсе исчезли с ребенком. Тетя девочки подтвердила, что они ушли из больницы, но только потому что там им не помогли. Позже они вернулись, но было уже поздно, девочка умерла.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН