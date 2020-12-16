В Тернопольской области из-за кукурузного зернышка умерла годовалая девочка. Оно перекрыло ей дыхательные пути, и малышка задохнулась.
Читайте такжеСемь дырок в кишечнике: во Львове популярная игрушка едва не убила двухлетнюю девочку (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Родственники уверены, что потеряли дочь из-за медиков, которые не оказали должной помощи. Врачи же утверждают, что мама с тетей сами не захотели лечить ребенка у них и ушли.
По словам тети ребенка, в травмпункте больницы ее племянницу осматривали травматолог с гинекологом, а потом они еще полчаса ждали педиатра, пока ребенок задыхался. Прибыв на место, врач осмотрел девочку и ничего в ее горле не обнаружил.
По словам педиатра, семье предлагали вызвать «скорую помощь», но те отказались, а потом и вовсе исчезли с ребенком. Тетя девочки подтвердила, что они ушли из больницы, но только потому что там им не помогли. Позже они вернулись, но было уже поздно, девочка умерла.
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