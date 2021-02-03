За сутки работники депо могли незаконно откачать до 2 тонн топлива.

На Закарпатье за хищение дизельного топлива правоохранители задержали четырех сотрудников обособленного подразделения "Моторвагонное депо Королево" Государственного территориально-отраслевого объединения "Львовская железная дорога".

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

"Правоохранители задокументировали, что работники депо в течение длительного времени занимались присвоением дизельного топлива. С помощью специально оборудованных механизмов для откачки жидкости за сутки они могли незаконно добывать до 2 тонн топлива", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что по результатам проведенных обысков изъято около 5 тонн вещества, похожего на дизтопливо, а также насосы, шланги, емкости для перевозки жидкостей и транспортные средства.

Кроме того, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

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Автор: Светлана Макринская