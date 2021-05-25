В 2019 году исполнительная служба уже пробовала выселить аптеку, однако тогда заведение отстояли депутаты областного совета.

Коллектив тернопольской аптеки призывает Авакова вмешаться в ситуацию с выселением заведения из помещения в центре Тернополя.

Как сообщила УНИАН директор коммунального предприятия Тернопольского областного совета "Тернопольская областная аптека №78" Ольга Жеруха, 21 мая в помещение аптеки №78, что в самом центре города площадью 634 м кв, пришла исполнительная служба по поводу выполнения приказа Хозяйственного суда от 21 декабря 2018 года относительно принудительного выселения аптечного учреждения.

При этом выломали дверь в одно из служебных помещений, впоследствии заменили замки и уже второй день не допускают работников аптеки на рабочее место.

"Мы доказываем свою правоту в судах уже длительное время после того, как в 2007 году городским советом было незаконно оформлено право собственности на помещение аптеки. Судебное разбирательство до сих пор продолжается", - отметила руководительница аптеки.

В феврале 2019 года исполнительная служба уже пробовала выселить аптеку, однако тогда заведение отстояли депутаты областного совета.

Жеруха обратила внимание, что в помещении во время описи имущества находились люди, которые не имеют отношения к исполнению судебного приказа, а также даже юноши, которые вообще не смогли объяснить, что они делают в данном помещении.

"В сложившейся ситуации меня беспокоит равнодушие руководства областного совета. Сейчас мы констатируем, что грубо нарушается законодательство, осуществляется препятствование ведению предпринимательской деятельности, недопущение работников к рабочим местам, препятствование отпуску лекарственных препаратов тяжело больным людям, которые нуждаются в срочных операциях, отпуск людей по льготным рецептам. Происходит рейдерский захват помещения с уничтожением имущества, при этом правоохранительные органы почему-то бездействуют", - говорит Жеруха.

Сразу после инцидента она обратилась через соцсети к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он дал оценку тому, что произошло в Тернополе.

Кроме этого, коллектив зарегистрировал электронное обращение в Министерство внутренних дел, в котором обращает внимание на то, что аптечным учреждением облсовета заключено соглашение с Государственной службой охраны, однако сейчас оно не выполняется.

Также коллектив подготовил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Государственной службы охраны и руководителю Департамента государственной исполнительной службы при Министерстве юстиции Украины с просьбой обеспечить законность и обеспечить право аптеки на деятельность.

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Автор: Иван Бойко