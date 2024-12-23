Предатель после освобождения города пытался избежать правосудия и для этого постоянно менял места жительства.

В Херсоне задержали охранника пыточной, которая действовала во время оккупации города. Как сообщила Служба безопасности Украины, фигурантом является младший инспектор Херсонского следственного изолятора, поддержавший российских захватчиков в начале полномасштабной войны.

За это его "назначили" охранником в российской пыточной, которую враг обустроил в здании захваченного СИЗО.

"Находясь на "должности", предатель охранял камеры, в которые оккупанты массово заключали местных жителей. Больше всего пострадавших было среди участников движения сопротивления в южном регионе Украины", - отмечает СБУ.

Видео дня

Кроме того, фигурант агитировал своих знакомых вступать в оккупационное учреждение РФ, обещая потенциальным кандидатам "зарплату" в рублях и лояльное отношение со стороны агрессора.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался избежать правосудия и для этого постоянно менял места жительства.

Правоохранители установили местонахождение предателя и задержали его. Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его преступлений.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержание людей в оккупированом Херсоне - что известно

Как сообщал УНИАН, сразу после освобождения Херсона в конце 2022 г. в ходе проведения стабилизационных мероприятий был задержан другой охранник местного СИЗО, которое оккупанты использовали как тюрьму, в том числе для местных активистов, участников АТО и граждан, противостоявших оккупации.

Как информировали в ГБР, сотрудник следственного изолятора согласился выполнять все указания врага, в том числе и по охране задержанных украинцев в СИЗО. После освобождения города от российских захватчиков мужчина продолжал поддерживать контакты с врагом и скрывался в городе, пока не был задержан. Фигуранту было сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

11 ноября 2022 г. украинские защитники зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны, развязанной Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: