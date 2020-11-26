Женщина везла в своем нижнем белье 4 пакетика с бриллиантами, ее спутник имел два пакетика.

В киевском аэропорту "Борисполь" разоблачили двух жителей Киева, пытавшихся незаконно ввезти в страну драгоценные бриллианты. Свои ценности нарушители спрятали в нижнем белье.

Читайте такжеСБУ: благодаря активному сотрудничеству с ТІС, в 2020 году задержаны крупные партии наркотиков из Латинской Америки

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, во время проведения досмотра пассажиров таможенники обнаружили шесть пакетиков с бесцветными камнями общим весом брутто 39,2 г.

Пассажиры – 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, возвращались в Украину из Турции. Для прохождения таможенного контроля выбрали упрощенный канал «зеленый коридор». Согласно Таможенному кодексу Украины избрание «зеленого коридора» автоматически считается заявлением гражданина об отсутствии у него предметов, подлежащих обложению таможенными платежами, а также запрещенных или ограниченных к перемещению предметов.

Инспекторы таможни спрашивали пассажиров о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию. Оба пассажира предоставили отрицательный ответ. Имея достаточные основания для более тщательной проверки, таможенниками применили к ним личный досмотр.

Лишь после этого, как мужчина, так и женщина, добровольно предъявили инспекторам таможни шесть zip-пакетиков с камнями. Четыре из них, общим весом 23,2 грамма, находились в надетом на женщине нижнем белье. Такой же тайник использовал и мужчина. Он на себе скрывал два zip-пакетика с камнями общим весом 15,9 грамма.

Специалист Государственного геммологического центра Украины сразу установил, что данные камни вероятно бриллианты. Таким образом граждане пытались незаконно ввезти драгоценные камни с сокрытием от таможенного контроля, использовав нижнее белье как тайник.

Таможня составила в отношении граждан протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Бриллианты изъяты. Их стоимость будет определена дополнительно.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров