Сейчас девочка под наблюдением врачей учится управлять протезом.

В США поставили уникальный протез 9-летней Александре Филипчук, которая получила ранение и потеряла руку во время российской оккупации Бучи.

С помощью него девочка фактически получила новую руку, ведь она теперь может снова сгибать пальцы, рассказала первая леди Елена Зеленская.

"Теперь Саше нужно научиться управлять протезом. Но я уверена: она справится", - прокомментировала первая леди.

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Протез под названием TrueLimb является самым легким в мире - это уникальная разработка клиники в Нью-Йорке Unlimited Tomorrow, которая предоставила его бесплатно.

Девочка с мамой вынуждены были прятаться от оккупантов в Буче, именно там она получила ранение во время обстрела оккупантов.

В августе ее отправили на протезирование в США, где в рамках инициативы Unlimited Tomorrow Global Initiative ей бесплатно предоставили протез.

Как сообщал УНИАН, 23 августа жена президента Украины Елена Зеленская показала 11-летнюю девочку Яну, потерявшую обе ноги и учится ходить на протезах. Ребенок попал под обстрел оккупантов на железнодорожном вокзале во время эвакуации из Краматорска.

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