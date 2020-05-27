Изнасилование копами в Кагарлыке: стало известно о состоянии потерпевшей

24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26-летняя женщина, которую изнасиловали полицейские в отделении Кагарлыка после того, как вызвали ее в качестве свидетеля в деле о краже в магазине, сейчас нуждается в медицинском обследовании.

Об этом в комментарии изданию Сегодня сообщил адвокат Евгений Мельниченко.

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Уже известно, что жертва проживает не в самом городке, а в селе Ставы.

«Что же касается краж, то там были действия, которые свидетельствовали о том, что это делали мужчины. Речь идет о взломе и проникновении в магазин, краже бензопилы. Сама девушка находится в шоке», – рассказал он.

По словам защитника, девушка нуждается в обследовании МРТ, но денег на это у нее нет. У пострадавшей – травмы головы, следы побоев и внутренние травмы.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

Арестованные подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшемся насилием, и изнасиловании. В случае доказательства вины правоохранителей в совершении этого преступления, им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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