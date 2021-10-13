Женщина утверждает, что во время застолья ее изнасиловали двое мужчин, когда она была беременна. Один из них якобы участковый офицер полиции.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований Полтавы устанавливают лиц, в частности, среди правоохранителей, которые могут быть причастными к вероятному изнасилованию женщины из Лубенского района Полтавской области.

Об этом сообщает ГБР.

"Как утверждает женщина, ночью у нее дома во время совместного застолья ее изнасиловали двое мужчин. Один из которых - участковый офицер полиции. При этом, по словам заявительницы, она беременна", - говорится в сообщении.

Получив такую информацию, на место инцидента сразу прибыли следователи и оперативные работники ГБР. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия с целью установления всех деталей происшествия. Назначен ряд специальных экспертиз.

При этом в ведомстве утверждают, что уже состоялся осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом-гинекологом, которые признаков беременности не обнаружили.

Досудебное расследование начато 11 октября по статье изнасилование (ч. 3 ст. 152 УК Украины), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как сообщал УНИАН, жительница Полтавской области заявила, что ее изнасиловали двое мужчин, один из которых, вероятно, является правоохранителем.

По словам бывшего нардепа Игоря Мосийчука, вторым злоумышленником является бывший правоохранитель. Они якобы выбили дверь и ворвались в дом потерпевшей - матери-одиночки, беременной вторым ребенком, и изнасиловали ее.

"Сейчас Снежана госпитализирована с кровотечением в больницу, а два урода в форме полиции бегают по селу и району предлагают грубые деньги, чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок!", - отмечал экс-депутат.

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Автор: Светлана Макринская