В Смеле двое неравнодушных граждан задержали злоумышленника, который напал на местную жительницу и пытался ее изнасиловать.
Читайте такжеВ Одесской области двоих подростков-ромов подозревают в жестоком убийстве бездомного (фото, видео)Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.
«Инцидент произошел вечером вблизи автозаправочной станции. Мужчина напал на 20-летнюю девушку и пытался изнасиловать. Нападавший затащил потерпевшую в заросли и повалил ее на землю. Девушка отбивалась и кричала», – говорится в сообщении.
Услышав ее крики, на помощь бросились двое неравнодушных граждан. Они помешали правонарушителю довести до конца преступный умысел и задержали его на горячем.
В полиции отметили, что сейчас 28-летний злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ему объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Вас также могут заинтересовать новости
- Перепутала с такси: под Киевом изнасиловали 19-летнюю девушку, которая села не в ту машину
- Душили и насиловали: на теле убитой 7-летней девочки обнаружили следы пыток – СМИ (фото)
- В центре Одессы возле школы нашли тело женщины в мешке (фото)
- Убийство Марии Борисовой: подозреваемый любил смотреть детское порно - полиция
- Появилось видео, на котором подозреваемый в убийстве Марии Борисовой наблюдает за поисками 7-летней девочки
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram