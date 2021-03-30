Злоумышленник находится в СИЗО, ему объявили о подозрении.

В Смеле двое неравнодушных граждан задержали злоумышленника, который напал на местную жительницу и пытался ее изнасиловать.

Читайте такжеВ Одесской области двоих подростков-ромов подозревают в жестоком убийстве бездомного (фото, видео)Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

«Инцидент произошел вечером вблизи автозаправочной станции. Мужчина напал на 20-летнюю девушку и пытался изнасиловать. Нападавший затащил потерпевшую в заросли и повалил ее на землю. Девушка отбивалась и кричала», – говорится в сообщении.

Услышав ее крики, на помощь бросились двое неравнодушных граждан. Они помешали правонарушителю довести до конца преступный умысел и задержали его на горячем.

В полиции отметили, что сейчас 28-летний злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ему объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Автор: Катерина Шварц