Злоумышленник подошел к группе детей и попросил о помощи якобы в ремонте скутера, за что обещал купить мороженое и газированные напитки.

Во Львове за изнасилование малолетнего будут судить 18-летнего мужчину.

Читайте такжеУкраинка хотела скрыть изнасилование 5-летней дочери в Египте: в МИД рассказали подробностиОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Следователи Железнодорожного отдела полиции завершили досудебное расследование по факту изнасилования малолетнего львовянина и направили обвинительный акт на рассмотрение суда. За содеянное злоумышленнику, 18-летнему жителю Львова, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Еще 18 июня в полицию поступило сообщение от львовянки о том, что в Железнодорожном районе Львова исчез ее 12-летний сын. Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что неизвестный мужчина изнасиловал его в парке.

В тот же день правоохранители установили и задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления, 18-летнего жителя Львова, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что 18 июня, около 12:50, на улице Роксоляны во Львове злоумышленник подошел к группе детей и попросил о помощи якобы в ремонте скутера, за что обещал купить мороженое и газированные напитки. На это предложение согласился 12-летний мальчик.

Воспользовавшись малолетним возрастом и беспомощным состоянием ребенка, злоумышленник отвел его в парк, где в помещении одноэтажного здания, задействуя запугивания, угрозы и преимущество в физической силе, изнасиловал его.

Как установили эксперты, своими действиями злоумышленник причинил малолетнему телесные повреждения легкой степени тяжести, а также психологическую травму.

19 июня следователи Железнодорожного отдела полиции при процессуальном руководстве Львовской местной прокуратуры № 2 сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Для задержанного была избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения залога. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

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Автор: Людмила Жерновская