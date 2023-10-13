Мужчин отстранили от должностей.

Сотрудникам Тернопольский Объединенный ТЦК и СП, которых подозревают в пытках, избрали меру пресечения. Они будут находится под ночным домашним арестом.

"Тернопольский горрайонный суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест двум работникам Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Правоохранители указали, что подозреваемых также отстранили от должностей.

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Пытки в Тернопольском ТЦК - что известно

В соцсетях появилось видео, на котором мужчины в военной форме избивают двух человек. При этом сообщалось, что инцидент произошел в Тернопольском ТЦК СП

Руководство Тернопольского ТЦК и СП назначило служебную проверку по этому факту. Тогда мэр Тернополя Сергей Надал обратился к руководству Центра комплектования относительно недопустимости применения силы к мобилизованным.

12 октября сотрудники Государственного бюро расследований сообщили подозрение командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и соцподдержки.

При этом в Офисе генерального прокурора уточнили, что подозреваемым инкриминировали пытки и незаконное лишение свободы человека

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