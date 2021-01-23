Хулиганы по очереди наносили сильные удары по туловищу и голове украинца ногами и арматурой.

В сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано зверское избиение 14-летнего украинца в Париже.

Его разместил в Facebook лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

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На записи видно, как лежащего на улице ребенка избивает группа из десяти человек. Они по очереди наносят ему удары по туловищу и голове ногами и арматурой.

Сначала юный украинец пытался защитить голову, но после сильного удара с ноги, по всей видимости, он потерял сознание. Это не остановило хулиганов, и они продолжили избивать его. Потом хулиганы скрылись.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!

Избиение 14-летнего украинца в Париже

По данным украинской общины, в Париже жестоко избили 14-летнего украинца, который в тяжелом состоянии находится в реанимации. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что посольство обратилось в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца.

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Автор: Денис Прядко