Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца возле Эйфелевой башни.
Об этом в комментарии УНИАН сказал спикер МИД Олег Николенко.
"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами", - сообщил спикер.
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"Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родными украинца", - добавил Николенко.
Напомним, по данным украинской общины в Париже, жестоко избили 14-летнего украинца, который сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
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