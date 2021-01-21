Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца возле Эйфелевой башни.

Об этом в комментарии УНИАН сказал спикер МИД Олег Николенко.

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами", - сообщил спикер.

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"Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родными украинца", - добавил Николенко.

Напомним, по данным украинской общины в Париже, жестоко избили 14-летнего украинца, который сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

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Автор: Виталий Саенко